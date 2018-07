Uus-Meremaal antakse koduvägivalla ohvritele eraldi haigusleht

«Selle algatuse eesmärk on mõjutada kogu ühiskonda. Me ei jäta seda ainult politsei pärusmaaks, vaid mõistame, et kõigil on oma roll ohvrite abistamise juures. Lisaks aitab see muuta kultuurilisi norme ja ütleb, et koduvägivald ei ole vastuvõetav,» sõnas parlamendiliige Jan Logie.