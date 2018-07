Vene duuma kultuurikomitee esinaiseks valiti stalinistlike vaadetega saadik

Ajakirjanik, teatrikriitik ja endine väljaande «Kultura» peatoimetaja valiti riigiduuma koosseisu 2016. aastal. Seal on ta jõuliselt toetanud näiteks 2013. aastal vastu võetud «geipropaganda» vastast seadust, mis on pälvinud inimõiguslaste ja välisriikide kriitikat.

Uus kultuurikomitee juht on öelnud ka, et Vene intellektuaalid on põlastusväärsed ning patrioodid on riigile palju väärtuslikumad kui liberaalid.