Täna võivad puruneda kuumarekordid kogu maailmas

Suurbritannia valmistub täna põrgulikult kuumaks ilmaks, sest mitte kunagi varem pole Ühendkuningriigi ilmateenistus ennustanud nii kõrgeid temperatuure. Ilmaennustuse kohaselt võib täna puruneda Ühendkuningriigi kuumarekord, milleks on 38,5 kraadi, kirjutas New York Post.

Kõrged temperatuurid ähvardavad seisata Londoni metroo, kus puudub konditsioneer ja kus reisimine on muutunud väljakannatamatuks. Lisaks kardetakse, et raudteerööpad võivad kuumuse tõttu painduma hakata, mispärast sõidavad rongid juba praegu tavapärasest aeglasemalt.

Ühendriikide osariigi Arizona pealinnas Phoenixis on aga konditsioneeride kasutamine kaasa toonud rekordilise elektritarbimise, kirjutas San Francisco Chronicle.

Põhja-Aafrikas Alžeerias on kinnitamata andmetel registreeritud Aafrika mandri läbi aegade kõrgeim temperatuur ja Norra põhjaosas ulatus termomeetrinäit eelmisel nädalal 33 soojakraadini, mis on 15 kraadi võrra tavapärasest kõrgem.

Mitmed Prantsusmaa piirkonnad on saanud hoiatuse, et täna võib tulla kuni 38 kraadi sooja ja leevendust ei too ka öötunnid, sest temperatuur ei lange ka siis alla 22 kraadi.