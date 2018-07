Euroopa Liidu Brexiti läbirääkija tõmbas May plaanile vee peale

Selle asemel tõdes Barnier, et Suurbritanna võib jätkuvalt liituda tolliliiduga, mis aga tähendaks, et Ühendkuningriik ei või pärast Brexitit sõlmida eraldi kaubandusleppeid kolmandate osapooltega.

Brexiti-minister Raab tunnistas, et Suurbritannia Brexiti-kava üle tuleb pidada läbirääkimisi. «Me oleme kujundanud oma ettepanekud selliselt, et need austaksid Suurbritannia referendumi tulemust ja Euroopa Liidu olulisemaid põhimõtteid. Need plaanid on ambitsioonikad, põhimõttelised ja pragmaatilised,» sõnas Raab.