Saksamaal on puhkenud rassismivastane #MeTwo kampaania

#MeTwo kampaania algatas sel nädalal Türgi päritolu kirjanik ja inimõiguste aktivist Ali Can. Sellega jäljendatakse ahistamisjuhtumite paljastamise kampaaniat #MeToo.

Türklase poolt algatatud kampaania nimetuses #MeTwo ehk #MinuKaks saadi inspiratsiooni jalgpallur Özili väljaütlemisest, mille kohaselt on tal kaks südant - üks, mis kuulub Saksmaaale ja teine, mis kuulub Türgile.

Özili väljaöeldu on põhjustanud Saksamaal tulise vaidluse rassismi ja integratsiooni üle. Kasutades märksõna #MeTwo, on sotsiaalmeedias avaldatud üle tuhande loo, milles kirjutatakse igapäevastest eelarvamustest ja rassismist Saksamaal.

Kirjutajad tõdesid, et neile tehakse pidevalt märkusi nende päritolu kohta või neid diskrimineeritakse korteri rentimisel. «Mina ei saanud korteri osas vastust, aga sakslasest tüdruksõbrale vastati kohe. Kui me abiellusime ja ta võttis endale minu perekonnanime, ei saa ka tema enam vastuseid,» kirjutas Twitteris Oguz Yilmaz.

Välisminister Heiko Maas nimetas kampaaniat positiivseks ja ütles, et on hämmastav ja valus näha nii paljusid lugusid. «Kui sa arvad, et rassism ei ole Saksamaal enam probleem, siis ma soovitan sul lugeda läbi kõik #MeTwo säutsud,» kirjutas Maas. «Tõstame oma häält koos nendega: rassismi vastu igal ajal, igal pool».