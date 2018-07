Putin kutsus Trumpi Moskvasse ja on valmis Washingtoni sõitma

«Tal on soov korraldada kohtumisi tulevikus ja mina olen valmis,» ütles ta, rõhutades samas, et seesugusteks kõnelusteks peavad olema loodud sobivad tingimused.

Tema sõnul on kahel liidril vaja silmast silma kokku saada, et arutada hulka rahvusvahelisi ja kahepoolseid teemasid.

Valge Maja teadaande kohaselt on Trump koos riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoniga otsustanud lükata kohtumine järgmisesse aastasse, kui läbi on saanud eriprokurör Robert Muelleri juurdlus Venemaa sekkumise üle 2016. aasta presidendivalimistesse.

«President arvab, et järgmine kahepoolne kohtumine peaks aset leidma siis, kui nõiajaht Venemaaga seoses on läbi, seega me otsustasime, et parem on seda edasi lükata,» ütles Bolton.