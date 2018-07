KOHALIK VAADE: Mehhiko liider annab Ladina-Ameerika vasakpopulismile uue hingamise

Ladina-Ameerika vasakpoolsed, kes eelmise sajandi lõpus tõusid võimule peaaegu tervel kontinendil, on jäänud liidrita.

Pole nägu, kes näitaks, et tema käes saab võimalikuks ehk utoopiline illusioon teha lõpp vaesusele, vägivallale ja korruptsioonile ning samal ajal soosida majanduskasvu. See tähendab, et võitlus sotsiaalse ebavõrdsuse vastu ei tohiks endaga kaasa tuua suuremat ebaõiglust.