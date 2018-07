Lapsmigrandid müüvad ennast Prantsusmaale jõudmiseks

Peamiselt Sahara-alusest Aafrikast pärit alaealised ei suuda sageli maksta piiriületuse eest autojuhtidele 50-150 eurot ning pakuvad selle eest seksi. Lisaks on teada, et lapsed hangivad seksuaalteenete eest ka toitu ja peavarju.

«Need on väga noored ja eriti ohustatud tüdrukud, kes moodustavad Itaalia piiril nähtamatu migrandivoo, et Euroopas oma sugulaste või tuttavateni jõuda,» lausus Save the Childreni Itaalia osakonna juhataja Raffaela Milano.