Porošenko: vene õigeusu kirik on riiklik julgeolekuoht

Vene õigeusu kiriku mõju on otsene oht Ukraina julgeolekule, sõnas Porošenko ja lisas, et see teadmine kutsub üles tegudele.

Õigeusu kirik on Ukrainas lõhestatud kahe haru vahel, millest üks allub Moskva patriarh Kirillile, teine aga Kiievi patriarh Filaretile.

«Ma leian, et kahtlemata on vajalik lõigata läbi kõik kombitsad, mille kaudu agressorist riik meie maal opereerib,» lausus Porošenko. President lisas, et ehkki paberil on kirik ja riik üksteisest lahus, toetab see tegelikkuses Kremli imperialistlikku poliitikat.

Täna juhatas president Vladimir Putin koos patriarh Kirilliga ristikäiku, et tähistada slaavlaste alade ristiusustamise 1030. aastapäeva ja kinnitada omavahelisi häid sidemeid. Kirill juhtis tähelepanu, et Putin jagab eesnime slaavlastele kristluse toonud vürst Vladimiriga.

«Ma arvan, et ei ole olemas kokkusattumusi, eriti kui me räägime inimestest, kelle teod päriselt maailma muudavad,» lausus Kirill.

Putin osales Kiievi-Vene ristimise 1030. aastapäevale pühendatud ristikäigul ja tseremoonial Moskvas.

Kõneldes tuhandetele vaimulikele ja usklikele vürst Vladimiri mälestussamba ees, märkis Putin: «Kristlus oli lähtepunktiks Vene riikluse moodustumisele ja arengule, meie esivanemate tõelisele vaimsele sünnile, nende identiteedi ja eneseteadvuse kujunemisele, rahvuskultuuri ja hariduse õitsengule ning mitmetahulistele suhetele teiste riikidega.»

«See määratles Venemaa edasise sajanditepikkuse teekonna ja mõjutas maailma arengut,» lisas ta.