Venemaal avaldasid kümned tuhanded meelt pensionireformi vastu

Vene presidendi Vladimir Putini jaoks on olukord ebamugav, sest tema võimupartei algatatud pensioniea tõus on mõjutanud tema reitingut, mis on langenud viimastel kuudel langenud 80 toetusprotsendilt 64-le.

Putin ise on öelnud, et pensioniea tõus talle ei meeldi, kuid see on vajalik.