USA kardinal loobus tiitlist pärast seksuaalse väärkohtlemise skandaali

88-aastance McCarrick on olnud USA katoliikliku kiriku üks tuntuimaid liikmeid. Ta on varasem Washington D.C. peapiiskop.

Tegu on ka esimese kardinaliga lähiajaloos, kes on kaotanud oma punase mütsi ja tiitli. Kuigi ka varem on kirik distsiplineerinud ohvreid seksuaalselt väärkohelnud kardinale, ei ole nad seni kardinalide kolleegiumist lahkunud. Sellega seotult on nad säilitanud austava «teie eminents» pöördumise.

Paavst Franciscus võttis endise kardinali tagasiastumisavalduse vastu mõni tund pärast selle esitamist reede öösel. Paavst tagandas McCarricki avalikust õpetajaametist. See tähendab, et McCarrick jääb preestriks, aga ta võib missat pidada üksnes eraviisiliselt.

Vatikani kõneisik ütles, et paavst soovis saata tugeva signaali, et kõrge ametikoht ei ole enam kilbiks seksuaalse väärkohtlemise karistamatuse eest.

Eelmisel kuul tunnistasid Ameerika kirikuametnikud, et kaebus, mille järgi McCarrick väärkohtles 16-aastast poissi peaaegu viiskümmend aastat tagasi, on usaldusväärne ja tõestatav. Selle peale tuli esile teine isik, kelle ütluste järgi väärkohtles McCarrick teda, kui ta oli 11-aastane. Mitmed mehed on öelnud, et McCarrick sundis neid temaga magama New Jersey rannamajas ajal, kui nad täiskasvanult õppisid preestritiitli saamiseks seminariõppes.