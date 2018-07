Miloševići advokaat lasti Belgradis maha

Ognjanović oli kohtuadvokaat, kes kaitses tuntud Serbia allmaailmategelasi. Sarnane kaasus oli ka viimane Ognjanovići juhtum, kui ta kaitses kohalikku organiseeritud kuritegevuse liidrit. Tõenäoliselt sai see töö talle saatuslikuks.

Mitmed Serbia ja Montenegro organiseeritud kuritegevuse võrgustike liikmed on viimase paari aasta jooksul Belgradis tapetud. Politsei sõnul on see johtunud võimuvõitlusest illegaalse uimastituru üle.