Rootsi olukorra muudab raskemaks tõik, et kuumalaine on olnud keskmisest kõrgem ja see saabus varakult. Selle aasta maikuu oli Rootsi ajaloos järgi kõige kuumem. Mitmetes linnades püstitati päeva kuumarekordeid alates ajast, kui rohkem kui 150 aasta eest hakati andmeid üles märkima.

Samuti on paljud piirkonnad olnud ebatavaliselt kuivad, sest suuri vihmasadusid pole tulnud. Seetõttu räägiti juba mais äärmisest ohust metsatulekahjude valla pääsemiseks. Nüüdseks kaalub valitsus põllupidajatele põua leevendamiseks riigiabi andmist. Niigi teatavad farmerid, et neid ootavad ees suured kahjunumbrid.

Kahjuks ei saa mööda vaadata inimestest, kes on paljude põlengute põhjuseks. Kuigi kuumus ja põud soosivad tulekahjude levikut, on nende tekkes osa inimestel, kes keelust hoolimata teevad lahtist tuld. Tulekolle võib alguse saada ühekordsete grillide kasutamisest või suitsukonidest.

Kuigi kogu riigis on olnud tulekahjusid, on kolm kõige enam kannatada saanud piirkonda Kesk-Rootsis. Need on Gävleborgi, Jämtlandi ja Dalarna maakonnad. Osa nende piirkondade elanikest on evakueeritud. Dalarnas muutusid kustutustöö keerulisemaks lõhkemata mürsud sõjaväe harjutusalal.