Teravmägedel lasti maha inimesi rünnanud jääkaru

Vahejuhtum toimus, kui MS Bremen oli randunud Svalbardi arhipelaagi kõige põhjapoolsemal Sjuøyane saarel põhjapooluse ja Norra maismaa vahel. See piirkond on tuntud oma inimasutusest kauge terriooriumi, liustike, põhjapõtrade ja jääkarude poolest.

Viimastel aastatel on kasvanud turism Põhja-Jäämeres. Selle kõrgaeg on just suvekuud, kui ilm on kergem ja laevade liikumine on hõlbustatud. Longyearbyeni sadama andmetel randub selle nädala jooksul Teravmägedel 18 kruiisilaeva.

Teadlased arvavad, et inimtegevus ja kliimamuutus on põhjustanud juhtumise sagenemise. Jääkarud ründavad tavaliselt siis, kui nad on väga näljased. Kõrgenenud temperatuurid sulatavad jääd, see on kitsendanud jääkarudele sobiva eluruumi ulatust ja nad on sunnitud elama lähedamal inimasustusele. Seetõttu võivad inimesed muutuda ahvatlevaks toiduallikaks.