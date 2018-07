Ecuadori president kinnitab plaane Assange saatkonnast välja saata

Assange on varjanud ennast Ecuadori saatkonnas Londonis alates 2012. aastast.

«Härra Assange'i küsimust käsitletakse ühiselt Briti valitsusega ja ma saan aru, et me oleme juba loonud kontakti härra Assange'i advokaatidega, et väljapääs leida,» ütles Ecuadori president Lenin Moreno Hispaania väljaandele El Pais.