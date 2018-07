Iraagis viisid nädalaid kestnud meeleavaldused ministri tagandamiseni

Meeleavaldused Iraagis on kestnud kolm nädalat. Protestijad on vastu elektrikatkestustele, töötusele, puhta joogivee puudusele ja kehvale juhtimisele.

Elektrikatkestused on Iraagis sagedased. Riik on aastaid olnud haaratud relvakonfliktidest, mille käigus on selle elektritaristu saanud tõsiselt kannatada.