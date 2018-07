Iraan on valmis vabastama opositsioonijuhte

«Ma olen kuulnud, et Kõrgeim Riiklik Julgeolekunõukogu on koduaresti tühistamise heaks kiitnud,» vahendas perekonnale lähedane uudisteagentuur Kalameh reformisti poja Hossein Karroubi sõnu.

«Otsus esitatakse (kõrgeimale) juhile, et see asi saaks lõpule viidud,» märkis ta, lisades, et ajatolla Ali Khameneil on kümme päeva aega otsusele veto panna.