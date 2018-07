NYT kirjastuse juht Trumpile: sinu kõnepruuk ohustab elusid

Trump kohtumise kuupäeva ei täpsustanud, kuid Sulzbergeri sõnul toimus see 20. juulil.

Presidendi sõnul oli tal Sulzbergeriga «väga hea ja huvitav kohtumine».

«Arutasime pikalt tohutut kogust libauudiseid, mida meedia väljastab, ning kuidas libauudistest on saanud väljend «rahvavaenlane». Kurb!»

Sulzbergeri sõnul nõustus ta kohtumisega, et öelda Trumpile, et tema «pressivastane retoorika on sügavalt murettekitav».

«Ütlesin presidendile otse, et arvasin, et tema keelekasutus pole mitte ainult lõhestav, vaid ka aina ohtlikum,» ütles Sulzberger.

«Ütlesin talle, et kuigi väljend «libauudis» pole tõsi ja on kahjustav, siis mulle tekitab palju rohkem muret see, kuidas ta tembeldab ajakirjanikke «rahvavaenlasteks». Hoiatasin teda, et selline sütitav kõnepruuk panustab ajakirjanike vastu tehtavate ähvarduste sagenemisse ja päädib vägivallaga.»

«Kuna mõned välisriikide juhid kasutavad Trumpi kõnepruuki ajakirjanike ulatusliku mahasurumise õigustamiseks, hoiatasin teda, et ta ohustab elusid», lisas Sulzberger.

«Ärgitasin teda ümber kaaluma oma laiemaid rünnakuid ajakirjandusele. Usun, et need on meie riigile ohtlikud ja kahjustavad,» ütles ta.