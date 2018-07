Ukrainas on usul poliitiline tähendus

Usklikud ise toimuva kohta just Kiievisse saabunud Eesti ajakirjanikule pikemaid selgitusi anda ei soovinud.

«See on meie püha üritus,» ütles üks kirikuisa napilt.

Jutule sain kohaliku telekanali ajakirjaniku Andreiga, kes esmalt märkis, et tugev turvatus on igati mõistetav, sest tegemist on väga plahvatusohtliku üritusega. Kiievi südamesse olid saabunud usklikud, kes näevad oma usupeana Moskva patriarhi Kirilli, rääkis ta. Kiievi patriarhile Filaretile ustavad kogunesid laupäeval.