Trump süüdistab Mullerit huvide konfliktis

«Kas Robert Mueller kavatseb kunagi avalikustada oma huvide konfliktid president Trumpiga, sealhulgas fakti, et meil olid väga vastikud & ärritavad ärisuhted. Ma lükkasin tagasi tema soovi juhtida FBI-d (üks päev enne nimetamist eriprokuröriks) & Comey on tema lähedane sõber,» säutsus Trump.

The New York Times kirjutas jaanuaris, et Trump püüdis vallandada Muellerit 2017. aasta juunis, kuid taganes, kui Valge Maja nõunik Don McGahn ähvardas tagasi astuda, kui president sunnib teda korraldust täitma.

Need on vaidlus Trumpi golfiklubi maksu üle, töö advokaadibüroos, mis kunagi esindas presidendi väimeest Jared Kushnerit ja tööintervjuu FBI juhi kohale päev enne eriprokuröriks nimetamist.

Trump on nimetanud nõiajahiks juurdlust, mis lisaks uurib tema kampaaniameeskonna võimalikku kokkumängu Venemaaga ja õigusemõistmise takistamist. Ta on korduvalt nõudnud selle lõpetamist ja väitnud, et Mueller on oma meeskonna täitnud demokraatidega.