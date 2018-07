Turvanõuete eiramine põhjustas Müncheni lennujaamas kaose

Laupäeva hommikust pühapäeva pärastlõunani jäeti ära umbes 330 lendu ning see mõjutas 32 000 reisijat. Probleemide põhjustajaks oli naine, kes jõudis ilma turvakontrolli läbimata lennujaama turvaalale.

Kuna võimudel ei õnnestunud kõiki reisijaid hotellidesse majutada, siis tuli umbes 2000 inimesel veeta öö lennujaama pinkidel. Hullemaks tegi olukorra ka see, et Müncheni lennujaamas oli puhkuste alguse tõttu eriti palju reisijaid. Müncheni Franz Josef Straussi lennujaam on teenindatavate reisijate arvu poolest riigi suuruselt teine.