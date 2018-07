USA ja Türgi vahel küpseb suur tüli

Leht Washington Post kirjutas reedel, et Ankara ja Washington sõlmisid leppe, mille alusel vabastas Iisrael türklanna Ebru Ozkani ja Türgi nõustus vabastama pastor Andrew Brunsoni.

Kõrge USA ametnik ütles telekanalile CNN, et Erdoğan ja USA president Donald Trump leppisid selles kokku 11.-12. juulil NATO tippkohtumisel. Ametnik keeldus ütlemast, millal Trump Iisraelile Ozkani vabastamiseks taotluse esitas, kuid Trump pidas 14. juulil telefonikõne Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga, kirjutas CNN.

Iisrael hoidis 27-aastast Ozkani kinni üle kuu ja süüdistas teda sadade dollarite edastamises terroristlikule rühmitusele, mis hiljem osutus Gaza sektorit kontrollivaks Hamasiks. Ozkani advokaat ütles, et naine vabastati vahemikus 11.-12. juuli ning sai loa Türki lahkuda 15. juulil.

«Ütlesime ameeriklastele, et nad saaksid meid aidata Ebru (Ozkani) kättesaamisega..., kuid me ei öelnud kunagi, et vastutasuks anname teile Brunsoni. Midagi sellist ei arutatud.» lausus Erdoğan riiklikule telekanalile TRT.