Novitšokiohvri matustel muretsetakse külaliste tervise pärast

Matusetalitust juhatav Philip Bromiley ütles Telegraphile, et Inglismaa avaliku tervise organisatsioon (PHE) on teinud koostööd matusekorraldajate ja krematooriumiga. Sellega loodetakse minimeerida oht, et keegi puutuks matuste käigus Novitšokiga kokku. Kuigi korralduse osas ei soovinud PHE kommentaare jagada, siis kõneisiku sõnul on oht avalikkusele endiselt väike.