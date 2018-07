Venemaa ei kavatse suures koguses uusi Armata tanke osta

Varasemast on teada, et ühe Armata tanki hind oleks masstootmise korral 250 miljonit rubla (3,4 miljonit eurot).

Kaitsetööstuse eest vastutava Borissovi sõnul on uue tehnika hind väga kõrge ja see on ka põhjuseks, miks uue tehnika ostu piiratakse. Tema sõnul maksab vana tehnika moderniseerimine vähem kui uue tehnika soetamine ning sel viisil toimides on võimalik eelarvest raha kokku hoida.