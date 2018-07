Allikad: USA ja Taliban pidasid salaja maha edukad kõnelused

Esimesena teatas kohtumisest väljaanne Wall Street Journal, aga ametliku kinnituse andmisest on keeldutud. Väidetavalt juhtis USA delegatsiooni välisministeeriumi Lõuna- ja Kesk-Aasia büroo asejuht Alice Wells.

«Neid ei saa kutsuda rahukõnelusteks,» ütles Talibani liige. «On mitmeid kohtumisi, millega paneme aluse formaalsetele ja eesmärgipärastele kõnelustele. Nõustusime, et kohtume varsti uuesti ja lahendame Afganistani konflikti läbi dialoogi,» sõnas ta.

Taliban keeldus kolme päeva pikkust relvarahu pikendamast, kuigi president Ashraf Ghani tegi selleks ettepaneku. Kokkupõrked on pärast ajutist rahu taas jätkunud, aga Afganistani valitsus plaanib väidetavalt järgmisel kuul toimuva usupüha ajal taas relvarahu pakkuda. Sama mõtet oli läbirääkimistel tutvustanud ka USA ning liikvel on kuuldused isegi pikaajalisest relvarahust.

Kuna lootus formaalsete läbirääkimiste algatamiseks on suurenenud, nõustus USA kõnelustes otseselt osalema. Samas rõhutatakse ka Afganistani valitsuse rolli võimalikus rahuleppes.

Talibani allikas väitis Reutersile, et osapooled arutasid võimalust lubada Talibanil kahes provintsis vaba liikumine ilma, et neid rünnataks. Sama idee on Afganistani president Ghani varasemalt tagasi lükanud. Samuti arutati kohtumisel Talibani võimalikku osalust Afganistani valitsuses.