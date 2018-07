Briti merevägi päästis Manchesteri pommimehe kolm aastat enne rünnakut

Abedi oli Liibüasse reisides julgeolekuteenistuste jälgimise all, aga temaga seotud juhtum suleti mõni kuu enne päästmist. Uurimine leidis, et Abediga seotud uurimise lõpetamine oli õigustatud, võttes arvesse tõendeid, mis tol hetkel võimude kasutuses olid.

Tema vend Hashem on Liibüas vangistatud. Briti valitsus on nõudnud tema väljaandmist seoses võimaliku osalusega Manchesteri rünnakus. Siiani on nõudmised tagasi lükatud. Hashemi süüdistatakse Liibüas ka vandenõus tappa Briti suursaadik. Vanglas hoitakse teda blokis, mis on mõeldud terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) liikmetele.