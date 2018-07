Saksa ajaleht: USA ja Itaalia loovad allianssi Saksamaa vastu

«See oli ilmselt hetk, mida Giuseppe Conte oli oodanud - energiline ja tugev käepigistus Donald Trumpiga, mida saatis naeratus ja sügav pilk. Paistis, nagu mehed oleks kinnitamas värskelt sõlmitud pakti. Kaamerad välkusid ja jäädvustasid olulise hetke ajalehtede ning ajalooraamatute jaoks. Tegu oli viie sekundiga, mille jooksul Giuseppe Conte oli osaline maailmapoliitikas,» sellise lõiguga algas Saksa väljaande Welt artikkel, milles kahtlustatakse Trumpi ja Contet omavahelise leppe sõlmimiseks, mille eesmärgiks on Saksamaa mõjuvõimu vähendamine.

Conte tõi ka Valges Majas toimunud pressikonverentsil välja selle, et kohtumine tõmbab Itaaliale tähelepanu. Ilmselt soovib tähelepanu ka Conte ise, sest Itaalia meedia keskendub siseminister Matteo Salvini tegudele, kes ikka ja jälle vastuoluliste sõnavõttudega silma jääb. «Paistab peaaegu, et valitsust juhib Conte asemel Salvini,» teatab Welt.

«Washingtonis näitasid Trump ja Conte harmooniat. Nende kohtumine oli mõlema jaoks võidukas. Itaallane sai end riigimehena näidata, ameeriklane võitis liitlase. Conte on nüüd Trumpi mees Euroopas. Parim sõber kontinendil, mida ta just vaenlaseks nimetas. Washingtoni-Rooma telg paistab kasvavat ning astub tulevikus vastu vanale Berliin-Pariis teljele. Trump ütles, et nüüd ollakse partnerid. Tegu on partnerlusega Saksamaa ja Prantsusmaa ehk Angela Merkeli ja Emmanuel Macroni domineerimise vastu.»

Välja tuuakse sarnasused Trumpi ja Conte vahel: venesõbralik poliitika, skeptilisus Euroopa sanktsioonide suhtes, vastumeelsus vabakaubandusele ning rahvusvaheliste lepete kaotamine. Lisaks seisavad mõlemad karmi immigratsioonipoliitika eest.

«Ausalt, minu arvates teete te õiget asja. Mitmed teised riigid Euroopas peaks sama tegema,» ütles Trump Contele immigratsiooni osas. Võimalik, et tegu oli torkega just Merkeli suunas.

Usutakse, et Contest võib USA-le abi olla Euroopa sees vastuolude suurendamisel. «Trump on esimene USA president peale Teist maailmasõda, kes soovib tugeva Euroopa asemel näha nõrka Euroopat. Paistab, et Conte jagab sama eesmärki,» seisab artiklis. Välja tuuakse ka see, et Euroopa Liidu asutajaliikmel ja Eurotsooni suuruselt kolmanda majandusega Itaalial on kahtlemata piisavalt mõjuvõimu, et Euroopa integratsiooni kahjustada.

Trump ja Conte eile Valges Majas. FOTO: Oliver Contreras/Sipa USA/Scanpix

Meeste sõprusel ei paistnud eile otsa ega äärt. Trump kiitis Itaaliat oma kodanike terrorismi ja kontrollimatu immigratsiooni eest kaitsmisel. Conte omakorda väitis, et USA ja Itaalia vahel on nii palju asju, mis kaks riiki kokku toovad ning nimetas Itaaliat ja Ühendriike kaksikuteks.

«Alguses oli suur sõprus Trumpi ja Macroni vahel, nüüd on Conte prantslase koha üle võtnud.» Welti hinnangul võis esimesi märke sõprusest näha mitmeid nädalaid tagasi toimunud G7 tippkohtumisel Kanadas, kus Trump pakkus välja Venemaa uuesti liikmeks võtmise. Venemaa heideti ühendusest 2014. aastal pärast Krimmi okupeerimist välja. Kui kõik teised olid pakkumise peale vihased, siis Conte mitte.

«Merkel ja Macron suutsid selle idee vaid mõni päev ametis olnud itaallasega rääkides summutada. On väga võimalik, et need ajad on möödas,» kirjutab leht.