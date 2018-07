Tadžikistan: rattaturistide tapmise taga on riigis keelatud erakond

Erioperatsiooni käigus tabatud Abdusamadov tunnistas, et juhtis kuritegelikku rühma, edastas siseministeerium.

Tema tunnistuse kohaselt käis ta aastatel 2014-15 neli korda Iraanis Qomis, kus läbis õpetusliku ja diversandi koolituse. Sealsamas andis ta ustavusvande erakonna tagaotsitavale liikmele Ubaidovile, hüüdnimega Kori-Nosir, öeldi teates. Märgitakse, et tapmiseks korralduse andnud Ubaidov on juba veerand sajandit tagaotsitav.

Ennist avaldas Tadžikistani raadiojaam Vabadus oma veebilehel video, millel on väidetavalt kujutatud turistide ründamist Lõuna-Tadžikistanis. Raadiojaama teatel said nad selle ühelt oma veebilehe lugejalt. Videol on näha, kuidas turiste ramminud masin pöörab ringi ja sõidab neile veel kord otsa.