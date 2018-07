Pakistani armee päästis ohtlikul mäel nädal aega lõksus olnud venelasest alpinisti

Öösel muutus taevas selgemaks ja hommikul avanes võimalus tugevate tuulte kiuste Gukovi elu päästa. Pärast mehe asukoha tuvastamist lendasid päästekopterid mäele lähedale ning heitsid talle päästeköie. Samal ajal pidid piloodid suutma koptereid tugevast tuulest hoolimata tasakaalus hoida, et mitte õnnetusse sattuda. Päästetud Gukov toimetati haiglasse. Tema elu pole ohus, aga mees on hetkel nõrk ja tal on probleeme rääkimisega.