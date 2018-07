Saksa paremäärmuslikud rühmitused koostasid nimekirju oma vaenlastest

Saksa väljaanne RND teatas, et paremäärmuslike rühmituste poolt koostatud nn vaenlaste nimekirjadesse kuulub üle 25 000 inimese. Info avaldas Saksa valitsus pärast seda, kui üks vasakäärmusliku erakonna Die Linke parlamendisaadik Liidupäevas järelepärimise esitas.

Saksa võimud leidsid nimekirjad ajal, mil uuriti äärmuslaste gruppide poolt toime pandud suuremaid kuritegusid. Näiteks oli uurimise all neonatside rühmitus Natsionaalsotsialistlik Põrandaalune (NSU), mille liige Beate Zschäpe sel kuul süüdi mõisteti.

Selgus, et võimud on nimekirjadest teadnud alates 2011. aastast, aga andmeid hoitakse vaid föderaal- ja liidumaa arhiivides ning eraldi andmebaase neist koostatud pole. Rohkem kui 25 000 «vaenlasest» on nimekirja kuulumisest teavitatud vaid kolme.