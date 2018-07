Osariigid kaebasid Trumpi administratsiooni prinditavate relvade tõttu kohtusse

Kaebusega palutakse tühistada juuni lõpus saavutatud kokkulepe. Ametnike sõnul on kuu ajaga internetist alla laetud tuhatkond joonist AR-15 poolautomaatide valmistamiseks.

«Mul on Trumpi administratsioonile küsimus – miks te lubate ohtlikele kriminaalidele relvadele lihtsat ligipääsu?» sõnas Washingtoni ülemkohtunik Bob Ferguson avalduses. «Need allalaetavad relvad on registreerimata ja raskesti tabatavad isegi metallidetektoritega ning saadaval kõigile hoolimata vanusest, vaimsest seisundist või kriminaalsest taustast.»

Kohtukaebusega ühinesid ka Massachusettsi, Connecticuti, New Jersey, Pennsylvania, Oregoni, Marylandi, New Yorgi ja Columbia ringkonna kohtunikud.

Väljapool kohtuasja kutsusid veel 21 osariiki üles välisminister Mike Pompeod ja justiitsminister Jeff Sessionsit kavast loobuma, öeldes, et see kujutab otsest ohtu avalikule julgeolekule.

Julgeolekueksperdid on väljendanud muret, et plastikust relvadega on võimalik läbida avalike asutuste ja lennujaamade metallidetektoreid.