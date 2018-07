Rahvusvahelised abiorganisatsioonid on käitunud võitluses lokkava seksuaalse ärakasutamisega sedavõrd hambutult, et seda võib peaaegu pidada kaassüüks, leiavad Briti parlamendiliikmed oma värskes raportis.

Parlamendi rahvusvahelise arengu komitee annab dokumendis humanitaarabiühenduste tegevusele – või pigem tegevusetusele – hävitava hinnangu: probleem abivajajaid ära kasutavate töötajatega on ammune, kuid selle vastu astumises on haledalt läbi kukutud; abiorganisatsioonid on rohkem mures oma maine kui ohvrite heaolu pärast; süüdistuste puhul on reageeritud trotslikult ja pealiskaudselt.