Põhja-Korea tagastas 55 USA sõduri säilmetega ainult ühe laibaketi

«Me ei tea, kes nendes kastides on. Kui me selle kindlaks teeme, võib juhtuda, et nad lähevad hoopis Austraaliasse. Neil on kadunud inimesi, Prantsusmaal on kadunuid, Ameerikal on kadunuid – meid on päris palju,» lisas Mattis, viidates teistele ÜRO koalitsiooni riikidele, mis Korea sõjas võitlesid.