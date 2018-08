Leedu süüdistab Vene taksoäppi luuretegevuses

Leedu Riikliku Küberturbe Keskuse juht Rytis Rainys teatas eile, et inimesed peaksid loobuma Yandexi rakenduse kasutamisest, sest see kogub arvatavasti ebaseaduslikult kasutajate andmeid.

Tehniliselt asub Yandex Amsterdamis, kuid tegemist on Venemaa ühe suurima tehnoloogiafirmaga. Yandexi otsingumootori kaudu sooritatakse umbes 65 protsenti kogu Venemaal tehtud päringutest.

Yandexi ülemaailmne strateegiajuht Aram Sargsyan eitas süüdistusi ja märkis, et kasutajate andmeid kogutakse vastavalt Euroopa Liidu seadustele.

Sargsyan lisas, et on valmis teostama vajadusel täiendavaid kontrolle, kuid süüdistused ettevõtte vastu on alusetud.