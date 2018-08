Arizona restoranile maksti tagasi 20 aastat tagasi tehtud varguse eest

Ettekandja jätkas, et ta kasvas üles kirikus ja oleks pidanud paremini teadma. Ta ei ole ei varem ega hiljem oma elu jooksul varastanud. «Õnneks olin ma kohutav ettekandja ja mind vallandati enne, kui vargus oleks ületanud paarisada dollarit. Sellest on möödas 20 aastat ja ma ikka kahetsen.»

Lisaks vabandusele oli ümbrikus 1000 dollarit, mille kohta ütles ettekandja, et see on tema tagasimakse restoranidele koos 20 aasta intressidega.

Ma ei tea, kus ta on või kes ta on, aga ma loodan, et ta on lugenud või näinud, kui palju tema tegu on avaldanud mõju mitte ainult mulle, mu perekonnale ja mu ärile, vaid ka mida me kavatseme selle rahaga edasi teha, ütles Flores.