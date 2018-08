Rootsi ostab USA-lt miljardi euro eest raketisüsteemi Patriot

Sotsiaaldemokraadist kaitseminister Peter Hultqvist ei soovinud täna veel öelda, kui palju kulub relvastuse hankimisele täpselt raha, kuid kinnitas, et tegu on suuremahulise tehinguga. «See on oluline, ulatuslik ja suur tehing,» kinnitas ta Sveriges Radiole.

Rootsi tellib neli tuleüksust salajasele hulgale rakettidele, iga rakett maksab umbes neli miljonit eurot. Seni on Rootsi kaitseväe varustusüksus nimetanud kogu tehingu maksumuseks kümmet miljardit Rootsi krooni (umbes miljard eurot), kuid tõenäoliselt kasvab ostusumma suuremaks.

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist. FOTO: SCANPIX

Minister Hultqvisti sõnul on Rootsil tarvis head keskmaa õhutõrjesüsteemi.

«Meil on praegu üsna vana süsteem, mis ei ole enam ajakohane praeguses hetkes. See (Patriot – toim) süsteem suudab vastata ka ballistilistele rakettidele. See on töökindel süsteem, mida on praktikas katsetatud, see on täielikult kooskõlas meie kaitsevalmiduse eesmärkidega,» selgitas Hultqvist.

Tema sõnul loodetakse esimesed Patriotid kätte saada 2021. aastal.

Küll aga ütleb Rootsi valitsuse analüüs, et kui kaitsekulutusteks ei eraldata lisaraha, võib Patriotide ostmine tõrjuda tahaplaanile muu sõjavarustuse hankimise.

Üks viis sellist olukorda vältida, oleks õhutõrjesüsteemi ostuga ootamine – seda mõtet pooldavad näiteks opositsiooniparteid Liberaalid ja Kristlikud Demokraadid. Kaitseminister Hultqvist siiski viivitada ei soovi.

«Kaitsejõud on otsustanud, et see on oluline osa sõjalise võimekuse ülesehitamisest, mis on tähtsam, kui ostu võimalikud tagajärjed. Me loomulikult jätkame arutelusid teiste parteidega, kuidas kaitsevõime suurendamist rahastada, aga kaitsevägi on seadnud selle selgelt prioriteediks ja sellel on eelis,» ütles minister.

Valitsuse otsust hankida Patriot süsteem toetavad kõik parempoolsed opositsiooniparteid peale Rootsi Demokraatide, kes kaaluks pigem variante, mis oleks soodsamad ja toetaks enam Rootsi enda kaitsetööstust.