Tuntud reisiportaal nimetas Jeruusalemma Iisraeli asunduseks

«Ma arvasin, et tegu on narritamisega, kuni ma vaatasin järele ja nägin seda oma silmadega,» ütles Freilich.

Jeruusalemma kuuluvus on vastuoluline. Rahvusvaheliselt tunnustatakse Lääne-Jeruusalemma Iisraeli riigi osana. See on osa linnast, mille juudid võitlesid välja 1948. aasta sõjas. Ida-Jeruusalemm vallutati 1967. aastal Jordaania käest, mis oli selle varasemalt annekteerinud.