Venemaa loob sõjaväe juurde sisepropaganda üksuse

Vastav ülesanne anti presidendi käskkirjas, mis avaldati esmaspäeval. Sellest käigust on mõjutatud umbes miljon inimest, kes on Venemaal aktiivses sõjaväeteenistuses. Selle eesmärgiks on kindlustada sõjaväelaste lojaalsus ajal, mil Venemaa on geopoliitilises kokkupõrkes läänejõududega.