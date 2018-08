Trump kutsus justiitsministrit peatama Venemaa juurdlust

«See on kohutav olukord ja justiitsminister Jeff Sessions peaks peatama selle korrumpeerunud nõiajahi, enne kui see määrib meie riiki veelgi enam,» ütles Trump.

Tegemist on Trumpi seni kõige otsekohesema nõudmisega Sessionsile juurdlusse sekkumiseks ja selle peatamiseks. Justiitsminister oli varasemalt teatanud, et taandab ennast juurdlusest.

Trump on nimetanud nõiajahiks juurdlust, mis lisaks uurib tema kampaaniameeskonna võimalikku kokkumängu Venemaaga ja õigusemõistmise takistamist. Ta on korduvalt nõudnud selle lõpetamist ja väitnud, et Mueller on oma meeskonna täitnud demokraatidega.