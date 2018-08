Rootsi kõrgeim mäetipp kaotas kuumalaine tõttu oma positsiooni

«Ma ei ole kunagi varem näinud lõunatipul nii palju sulanud lund kui ma nägin sel suvel,» ütles Stockholmi ülikooli geograafiaprofessor Gunhild Ninis Rosqvist avalduses.

Rosqvist, kes on ka Kebnekaise mäe lähedal asuva Tarfala uurimisjaama juhataja, on mõõtnud mäe lõunatippu juba mitu aastat osana kliimamuutuse uuringutest.

Kebnekaise mäel on kaks tippu, lõunapoolne on kaetud liustikuga ja põhjapoolne on jäävaba.

Rosqvist ütles, et lõunatipp kaotas ajavahemikus 2.-31. juulini neli meetrit lund.

See tähendab, et iga päev sulas liustikul keskmiselt 14 cm lund.

«See on toimunud väga kiiresti. Selle kuuma suve tulemus on see, et lumi ja jää on mägedes rekordliselt vähenenud,» sõnas teadlane.

Viimase mõõtmise ajal oli Kebnekaise mäe lõunapoolne tipp 2097 meetrit üle merepinna ehk 20 cm kõrgem kui põhjapoolne tipp, mis on 2096,8 meetrit kõrge.

«Prognoos on see, et 1. augusti seisuga on lõunatipp madalam kui põhjatipp,» ütles Rosqvist.

Eelmisel aastal oli kahe tipu kõrguste vahe kaks meetrit.