USA senaatorid kinnitasid erakohtumisel toetust NATO-le

USA vabariiklastest ja demokraatidest senaatorite grupp kohtus kolmapäeval NATO ja Euroopa riikide delegatsiooniga, et kinnitada Ühendriikide senati toetust alliansile.

Mitu korda vastakaid avaldusi NATO ja USA kohustuste kohta teinud president Donald Trumpi nime kõnelustel ei mainitud, ütles Durbin, lisades, et riigipea oli siiski faktoriks.

«Kõik teavad, et ta on kõige olulisemaks osaliseks. Ning selle kohtumise eesmärk oli saada üle mõningatest asjadest, mida ta on öelnud ja teinud, mis tõstatasid küsimusi NATO tuleviku kohta,» ütles Durbin.