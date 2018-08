Zimbabwe valimistejärgsetes rahvarahutustes tapeti kolm inimest

"Me kutsume kõikide osapoolte liidreid üles inimesi rahule kannustama. Me kutsume Zimbabwe kaitsejõude üles olema vaoshoitud protestijate laialiajamisel," ütles Ühendriikide saatkond avalduses, lisades, et tunneb sügavat muret sündmuste pärast Zimbabwe pealinnas.

Zimbabwe võimuerakond ZANU-PF on võitnud parlamendis enamuse kohtadest, ilmnes kolmapäeval valimiskomisjoni avaldatud ametlikest tulemustest. Opositsiooniline Liikumine Demokraatlike Muutuste Eest (MDC) on juba süüdistanud võime ulatuslikus pettuses. Samal ajal korraldatud presidendivalimiste tulemusi on oodata hiljem sel nädalal ja võimalik, et alles laupäeval. Kui ükski presidendikandidaat ei saa üle poolte häältest, siis korraldatakse septembris valimiste teine voor.