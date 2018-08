Põhja-Korea ärgitab elanikke põua vastu võitlema

Korea poolsaart on viimastel nädalatel haaranud kuumalaine. Pyongyangis tõusis eile temperatuur 37,8 kraadini Celsiuse järgi ning ka Lõuna-Koreas on temperatuurinäit tõusnud rekordkõrgele.

Lõuna-Korea on sealjuures teatanud üle kolme miljoni karilooma surmast, samuti on suremus kuumast põhjustatud haigustesse viiekordistunud.

Põhja-Korea riigitelevisioon hoiatas, et kuumalaine on hakanud majandust kahjustama.

Põhja ajaleht Rodong teatas neljapäeval, et põllumajandussektori päästmine on äärmiselt oluline ja kiireloomuline ülesanne.

Maapiirkonnad üle terve Põhja-Korea on teatanud kahjustatud saagist, see puudutab ka riisi ja maisi, kirjutas ajaleht.

«Praeguse hetke reaalsus dikteerib, et iga inimene üle terve riigi ühineb jõupingutustega, et piirata seda kahju, mis on tingitud kõrgest temperatuurist ja põuast,» lisati.