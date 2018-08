Tretjakovi galerii viskab külastajaid rääkimise eest välja

15. juunil külastasid Moskva ülikooli ajaloo õppejõud Oleg Airapetov, Maksim Ševtšenko ja Fjodor Gaida koos rühma bakalaureus- ja magistritudengitega Tretjakovi kunstigaleriid Moskvas. Akadeemikud ütlesid, et olid parasjagu omavahel kunstiteoste üle arutelnud, kui muuseumi turvatöötaja neid katkestas ja ütles, et mitteakrediteeritud tuurid ei ole muuseumis lubatud.

Ajaloolased seletasid, et nad ei vii läbi tuuri. Nad küsisid muuseumitöötajalt, millistele tingimustele peab tuur vastama, aga ei saanud oma küsimusele vastust. Edasiste ebameeldivuste vältimiseks rääkisid õppejõud omavahel ja tudengitega edaspidi ainult sosinal.

Muuseumist lahkudes peatas neid teine muuseumitöötaja, kelle sõnul olid nad korraldanud ebaseadusliku tuuri. Naine ütles, et igal grupil ühe ja 20 inimese vahel on eelnevalt vaja muuseumi luba, kui nad tahavad näitust vaadata. Küsimusele, milline on ühest inimesest koosnev grupp, ta vastust anda ei osanud.

See pole ainus kord, kui Tretjakovi galerii peab külaliste omavahelist vestlust giiditööks.

20. juunil visati galeriist välja seda külastanud grupp sõpru. Tim Iljasov annab ajaloo- ja moeloenguid Kõrgemas Majanduskoolis. Sellel päeval oli ta oma sõpradega muuseumi külastamas ning tegi mõned märkused tööde kohta.

«Otse loomulikult rääkisin ma neile mõned lood ja tegin paar kommentaari portreedel maalitud kleitide ja kübarate kohta,» ütles Iljasov. Üsna varsti pärast nende saabumist lähenes neile muuseumitöötaja ja ütles, et ainult töötajatel on lubatud tuure läbi viia.

Iljasov küsis selgitust, sest ta ainult vestles sõpradega. Selle peale ütles töötaja ainult, et tal pole rohkem informatsiooni, aga see on keelatud. Siis tuli nende juurde muuseumi turvatöötaja ja küsis näha giidiluba. Kuna Iljasovil seda ei olnud, paluti grupil muuseumist lahkuda.

Facebookis on sarnaseid olukordi kirjeldanud teisedki muusemi külastajad.

Galerii sõnul ei luba nad akrediteerimata giididel muuseumituure läbi viia, sest nad võivad huvilistele esitada valeinformatsiooni. Mõned külastajad on kaevanud, et giid on neile rääkinud valesti, kuid kontrollimisel on jutustuja osutunud tavaliseks külastajaks.

Giidiloa saamine on Tretjakovi galeriis tasuline. Kuni 20 inimesele tuuri tegemise luba maksab kuni 5310 rubla (72 eurot).