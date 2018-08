USA kogub Venemaal populaarsust, Putin kaotab

Sellel kuul tehtud arvamusküsitluses ütles 42 protsenti venelasi, et nad suhtusid USAsse hästi või väga hästi. 40 protsenti venelastest arvas, et nende suhe USAga on halb või väga halb. Euroopa Liidu kohta olid samad näitajad 42 protsenti ja 38 protsenti.

Madalad toetusnumbrid on iseloomustanud venelaste suhtumist viimased neli aastat, kui need kukkusid järsult Krimmi kriisi järel.

Vladimir Putin, kes on varem lubanud pensioniiga mitte tõsta, on pidanud sel kuul rinda pistma tõsise toetuse kaotusega. Putinit toetas juulis 67 protsenti kodanikest, mis on väikseim toetus 2013. aastast. Peaminister Dmitri Medvedevi toetus jäi Putini omale enam kui kaks korda alla. 31-protsendiline toetus on Medvedevi jaoks ajalooline madalseis.