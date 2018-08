Kaitseminister: Assadi edu Süürias võib olla Iisraelile hea

«Süürias, mis meid puudutab, on olukord naasmas selle juurde, mis ta oli enne kodusõda. See tähendab, et on selge vastutus ja keskvalitsus,» ütles Lieberman.

Süüria kodusõda algas 2011. aastal ja enne seda oli Süüria ja Iisraeli relvarahujoonel aastaid vaikne. Kodusõja ajal aga on üle piiri tulistatud Iisraeli üksusi ja Iisrael on vastanud omapoolse tulistamisega.

Assad ütles eile oma sõduritele, et võit on lähedal.

Iisrael üritab vältida otsest sekkumist Süüria sõtta, kuid tunnistab, et on kümnetel kordadel teinud Süürias rünnakuid, mille väidetav eesmärk on takistada Liibanoni rühmitusel Hizbollah'l saada kõrgtasemel relvi.

Lisaks ei taha Iisrael, et Süürias kinnitaks kanda Iisraeli põhivaenlane Iraan.

«Me ei sekku Süüria siseasjadesse,» lausus Lieberman.

«Kuid see eeldab, et kõik meile tähtsad kolm punkti on täidetud.»