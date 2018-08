Trump esitas juulis keskmiselt 14 valeväidet päevas

1. augusti tulemuste järgi on president oma 558 ametis olnud päeva jooksul teinud 4229 valeväidet. Viimase kahe kuu jooksul on neid väiteid olnud 978.

See tähendab, et kui esimese valitsemisaasta jooksul andis Trump 2140 valeväidet, siis tänavu on ta aasta normi täitnud poolaastaga.

Peaaegu kolmandik kõikidest valeväidetest on seotud majandusküsimuste, kaubanduslepingute või töökohtadega. Trump tahab ennast näidata töökohtade loojana, mis loodi enne tema ametisse astumist. Samuti räägib ta uute töökohtade loomise uskumatust edust, kuigi seni on iga-aastaselt uusi töökohti juurde tulnud vähem kui president Barack Obama viimase viie aasta jooksul.

Samuti ajab Trump pidevalt sassi kaubandusdefitsiidi numbreid või esitab neid viisil, mis juhib vale arusaamiseni. Rohkem kui 20 korral on Trump öelnud, et USA kaotab kaubandusdefitsiidi tõttu raha. Sellised väited kukutaks ta majanduseksamil läbi.

Trump ei lase ennast nendest numbritest häirida. «Pidage meeles, mida te näete ja mida te loete ei ole see, mis tegelikult toimub,» on Trump öelnud. «Püsige meiega, ärge uskuge jama, mida te nendelt inimestelt näete, võltsuudiseid.»

Teisipäeval ütles Trump kampaaniakokkutulekul Florias, et küsitlused on võltsid, nagu ka kõik muu.

Presidendi ükskõiksus tõe suhtes on üle kandunud tema toetajatele. CBS News küsitluse järgi usub 91 protsenti Trumpi pooldajaskonnast, et president annab neile usaldusväärset informatsiooni. Vaid 63 protsenti nendest samadest valijatest usaldab, et nende perekond ja sõbrad teevad sedasama. See on aga tunduvalt rohkem kui 11-protsendiline vähemus, kelle sõnul kajastab peavoolumeedia fakte asjakohaselt.