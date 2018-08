Tokyo ülikool võltsis eksamitulemusi, et vähendada naistudengite arvu

Jaapani suurima päevalehe Yomiuri Shimbuni andmeil alustas Tokyo Meditsiiniülikool tulemuste võltsimist 2011. aastal, et tagada, et ülikooli õppima pääsenute seas jääks naiste osakaal alla 30 protsendi.

«Paljud naistudengid loobuvad meditsiinis praktiseerimast pärast lõpetamist, et sünnitada ja kasvatada lapsi,» ütles allikas ajalehele.

Eraülikool on lubanud süüdistusi diskrimineerimises uurida.

Paljude hinnangul on väidetav võltsimisjuhtum irooniline, võttes arvesse, et peaminister Shinzo Abe on väljendanud korduvalt vajadust suurendada naiste osalemist tööturul.