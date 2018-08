USA: Venemaa jätkab ulatuslikku kampaaniat valimiste mõjutamiseks

«Me näeme jätkuvalt Venemaa kõikjale ulatuvat sõnumite kampaaniat, et püüda ja nõrgestada ja lõhestada USA-d,» ütles Ühendriikide luurekoordinaator (DNI) Dan Coats.

USA tippametnikud, nende seas Coats, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Christopher Wray ja sisejulgeoleku juht Kirstjen Nielsen ütlesid, et nad jätkavad nende isikute uurimist ja vastutusele võtmist, kes püüavad kallutada USA arvamust või ellu viia seda, mida Wray nimetas «infosõjaks».

«See ei ole mitte ainult oht valimistsüklile,» ütles Wray. «Meie vaenlased püüavad õõnestada meie riiki püsivalt ja regulaarselt, olenemata sellest, kas on valimiste hooaeg või mitte.»

Coats ja Wray tõrjusid samas arvamust, et president Donald Trump, kes on korduvalt eitanud, et Venemaa aitas kaasa tema valimisele riigipeaks, ei suhtu sellesse teemasse tõsiselt.