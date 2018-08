Zimbabwe presidendivalimised võitis ametisolev riigipea Mnangagwa

Valimiskomisjon ütles, et Mnangagwa kogus 50,8 protsenti häältest. Tema peamine rivaal opositsioonierakonnast Liikumine Demokraatlike Muutuste Eest (MDC) Nelson Chamisa sai 44,3 protsenti häältest.

"Mnangagwa, Emmerson Dambudzo, ZANU-PF parteist on seega õigustatult kuulutatud Zimbabwe Vabariigi valitud riigipeaks," ütles komisjoni esimees Priscilla Chigumba.

"Kuigi me võime olla valimistel jagunenud, oleme ühtsed meie unistustes. See on uus algus," ütles riigipea läkituses.